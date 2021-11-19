Маркизио назвал фаворитов Серии А и не включил «Ювентус» даже в топ-3

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио назвал фаворитов в борьбе за чемпионство итальянской Серии А нынешнего сезона.

«Милан», «Наполи» и «Интер» — фавориты. Совершенно верно. Любому другому клубу будет сложно вклиниться в противостояние этой троицы, если они продолжат демонстрировать тот уровень, который показывали в первые месяцы сезона.

Для меня главный фаворит – «Милан». Этот клуб постоянно движется вверх, хотя у «Интера» более сильный состав, а «Наполи» частенько выстреливает, но в решающие моменты немного сдаёт. В общем, я считаю, что «Милан» завоюет скудетто в этом году», — приводит слова Маркизио Calciomercato со ссылкой на La Stampa.

Напомним, на данный момент турнирную таблицу Серии А возглавляют «Милан» и «Наполи», в активе которых по 32 очка. На третьем месте – «Интер» (25). А вот туринский «Ювентус», за который выступал Маркизио (18), занимает восьмое место в таблице.