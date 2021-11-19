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В Аргентине полиция застрелила молодого футболиста

В Аргентине полиция застрелила молодого футболиста
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В Аргентине произошла трагедия, которая вызвала резонанс футбольной общественности. Полиция застрелила 17-летнего игрока клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса, информирует Marca.

Согласно сведениям источника, трагедия произошла в районе Барракас – это на юго-востоке Буэнос-Айреса. Лукас Гонсалес вместе с друзьями ехал на автомобиле, в то время как полицейские открыли огонь по транспортному средству.

Представители правоохранительных органов в своём отчёте указали, что молодые люди протаранили полицейскую машину, когда та пыталась остановить их на одном из перекрёстков. В то же время футбольный клуб «Барракас Сентраль» не поддерживает эту версию следствия и требует справедливого расследования инцидента.

Отмечается, что на ближайшие несколько дней в команде «Барракас Сентраль» объявлен траур – отменены матчи и тренировки.

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