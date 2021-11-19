Ла Лига: в Россию Фалькао так и не поехал, зато в «Райо Вальекано» поехал, и точно не зря

Пресс-служба испанской Ла Лиги вспомнила высказывание тренера Валерия Карпина о нападающем Радамеле Фалькао. 10 лет назад специалист тренировал «Спартак» и после поражения от «Порту» заявил, что футболист не перейдёт в клуб Российской Премьер-Лиги.
«В Россию Радамель так и не поехал, зато в «Райо Вальекано» поехал, и точно не зря», — подписали публикацию представители пресс-службы чемпионата Испании в своём «инстаграме».
Колумбиец перешёл в «Райо Вальекано» в сентябре на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 2,2 млн. За восемь матчей в чемпионате Испании Фалькао забил пять мячей.
Ранее Радамель Фалькао выступал за «Галатасарай», «Монако», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Порту» и «Ривер Плейт».
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