Ла Лига: в Россию Фалькао так и не поехал, зато в «Райо Вальекано» поехал, и точно не зря

Пресс-служба испанской Ла Лиги вспомнила высказывание тренера Валерия Карпина о нападающем Радамеле Фалькао. 10 лет назад специалист тренировал «Спартак» и после поражения от «Порту» заявил, что футболист не перейдёт в клуб Российской Премьер-Лиги.

«В Россию Радамель так и не поехал, зато в «Райо Вальекано» поехал, и точно не зря», — подписали публикацию представители пресс-службы чемпионата Испании в своём «инстаграме».

Колумбиец перешёл в «Райо Вальекано» в сентябре на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 2,2 млн. За восемь матчей в чемпионате Испании Фалькао забил пять мячей.

Ранее Радамель Фалькао выступал за «Галатасарай», «Монако», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Порту» и «Ривер Плейт».