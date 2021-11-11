Радамель Фалькао близок к продлению контракта с «Райо Вальекано»

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао близок к продлению контракта с клубом, сообщает COPE. По информации источника, в ближайшее время колумбийский форвард должен заключить новое соглашение сроком до 2023 года. Нынешний контракт футболиста действует до летнего трансферного окна 2022 года.

Колумбиец перешёл в «Райо Вальекано» в сентябре на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 2,2 млн. За восемь матчей в чемпионате Испании Фалькао забил пять мячей.

Ранее Радамель Фалькао выступал за «Галатасарай», «Монако», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Порту» и «Ривер Плейт».