Шварц: перед каждым матчем РПЛ смотрю, кто будет главным арбитром

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался в преддверии матча 15-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
«Пока было два перерыва на матчи сборных, стоит отметить наши матчи после этих пауз. Да, мы проиграли «Нижнему Новгороду», в матче со «Спартаком» мы не смогли дожать соперника, но наше неудачное выступление не является тенденцией. В прошлом сезоне после паузы на сборных были и победы, поэтому не стоит искать какой-то константы в этом.
Вчера футболисты тренировались при высокой интенсивности, они хорошо готовы, свежи. В матче с «Арсеналом» команда заканчивает первый круг чемпионата. Нашей целью является взять три очка. Сейчас игроки «Динамо» находятся в хорошем ментальном и физическом состоянии.
Перед каждой нашей встречей смотрю, кто будет главным судьёй. Но всё же нам стоит отталкиваться и обращать внимание только на свою игру, несмотря на то, кто будет судить наш матч», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 19 ноября 2021
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