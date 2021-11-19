Ракицкий — о матче России с Хорватией: это не игра была

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался по поводу выступлений сборных России и Украины в отборе на чемпионат мира – 2022.
«Матч России с Кипром смотрел. С Хорватией тоже, но об этом вообще не хочу говорить. Это не игра была.
Давайте не будем об этом. Я же не тренер, я действующий футболист. Вот Украину смотрел с Боснией, они — молодцы, заслуженно победили 2:0. В первом тайме притирались, у нас были моменты, а у боснийцев прямо перед перерывом Хаджикадунич чуть не забил — наш вратарь Бущан невероятный мяч потащил. А во втором тайме, можно сказать, на классе додавили.
Шансы сборной России в стыках? Вы же «сеяные»? У вас полуфинал будет попроще, ещё и домашний! А у Украины первый матч выездной… Да не хочу я говорить об игре сборной России! Плохо сыграли с хорватами, хотя я и не знаю, почему. Кого там бояться? Все хорватские игроки в возрасте, надо было просто перебегать их, переиграть на характере. А получилось так, что у Хорватии и игра была, и характера побольше. Может, сборная России перенервничала...» — приводит слова Ракицкого «Спорт-экспресс».
- 19 ноября 2021
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