Азмун отказался продлевать контракт с «Зенитом». Игрок близок к переходу в «Лион»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун всё ближе к переходу во французский «Лион». 26-летний иранец решил не продлевать контракт с российским клубом, информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, Азмун отказался от пролонгации сотрудничества с «Зенитом», а действующий контракт сторон истекает летом 2022 года. «Лион» подготовил для Сердара четырёхлетний контракт и всерьёз рассчитывает на его подписание.
Напомним, несколькими днями ранее интерес «Лиона» к Азмуну подтвердил спортивный директор «ткачей» Жуниньо Пернамбукано.
Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2021/2022 Азмун сыграл 12 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отметился 4 результативными передачами.
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