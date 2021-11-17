Спортивный директор «Лиона»: нам очень нравится Азмун. Постараемся организовать трансфер

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано подтвердил, что клуб заинтересован в трансфере нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.



«Азмун нам очень нравится. Он нравится мне и Петеру Бошу. Азмун больше похож на центрального нападающего, но мы видели, как он играл слева и под форвардом. К тому же он способен играть в паре. Мы не знаем, сможем ли организовать трансфер, но, конечно, постараемся это сделать», — приводит слова Жуниньо RMC Sport.



Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2021/2022 Азмун сыграл 12 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отметился 1 результативной передачей.

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