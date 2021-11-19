Агенты Миранчука встретились с руководством «Аталанты»

Сегодня, 19 ноября, агенты Алексея Миранчука встретились с руководством «Аталанты» для обсуждения будущего российского хавбека в клубе из Бергамо, информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

Итоги переговоров по Миранчуку не разглашаются. Представители Алексея отстаивали позицию своего подопечного, который хочет получать больше игровой практики.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что зимой Алексей Миранчук покинет клуб из Бергамо. Российский футболист хочет уйти из-за недовольства своим положением в команде. Главными претендентами на Миранчука являются «Торино», «Сампдория» и «Сассуоло».

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.