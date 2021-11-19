«Зенит» — «Нижний Новгород»: Кукуян отменил пенальти в ворота гостей после просмотра VAR

Сегодня, 19 ноября, проходит стартовый матч 15-го тура РПЛ. «Зенит» принимает «Нижний Новгород». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Главный арбитр встречи Павел Кукуян после просмотра видеоповтора отменил пенальти в ворота гостей. На 27-й минуте Иван Миладинович зацепил Александра Ерохина в штрафной площади. Кукуян назначил за это нарушение пенальти в ворота гостей, однако после просмотра видеоповтора изменил своё решение.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Нижний Новгород».
«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 14 турах. Команда из Санкт-Петербурга опережает ближайшего преследователя, «Сочи», на три очка. «Нижний Новгород» находится на 13-м месте, набрав 14 очков в 14 турах.
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