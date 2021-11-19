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12-летняя дагестанка Самира Шихшабекова подписала контракт с академией «Манчестер Сити»

12-летняя дагестанка Самира Шихшабекова подписала контракт с академией «Манчестер Сити»
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Дагестанка Самира Шихшабекова заключила контракт с академией «Манчестер Сити». Молодой футболистке всего 12 лет.

«Проживающая в Великобритании 12-летняя дагестанка Самира Шихшабекова заключила контракт с футбольной академией известного клуба «Манчестер Сити». Желание серьезно заниматься футболом у Самиры появилось несколько лет назад, когда она посещала тренировки младшего брата.

Он также воспитывается в данной академии. Любовь к спорту детям привил отец Магомед Шихшабеков, который сам занимался смешанными единоборствами. Самира Шихшабекова играет на позиции форварда. Тренеры академии прочат девочке перспективное будущее», — говорится в сообщении, опубликованном в «инстаграме» Министерства спорта Дагестана.

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