Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне сдал положительный тест на коронавирус.
«Надеюсь, симптомы будут незначительными и Кевин вернётся как можно скорее. Мы не беспокоимся о том, чего нам будет не хватать на поле. Здоровье важнее. Мы должны помочь ему и надеемся, что всё пройдет хорошо, пока он на изоляции», — цитирует главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу BBC.
30-летний игрок будет изолирован на 10 дней, что означает, что он пропустит воскресный матч Премьер-лиги дома с «Эвертоном» и матч Лиги чемпионов в среду с «Пари Сен-Жермен». Недавно де Брёйне, который прошёл вакцинацию, забил за сборную Бельгии в матче отборочного турнира на чемпионат мира национальной команде Уэльса. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 8 матчах АПЛ, в которых забил 2 мяча.
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