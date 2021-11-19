Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Сочи», который состоится 21 ноября.

«Еще неизвестно, кто сильнее – Заболотный или Касьерра. Судя по количеству мячей, которое забито на данном этапе, они приобрели более сильного игрока. У них появился центральный защитник Родригао. Все остальные футболисты те же самые – 90 процентов состава осталось таким же. Поэтому скорее наоборот – в пользу «Сочи» стабильность состава плюс приход Касьерры и Родриаго, которые точно не слабее тех футболистов, которые играли до них.

В целом, «Сочи» — очень организованная хорошая команда. Что можно говорить про команду, которая идёт на втором месте? Конечно, только комплиментарные вещи, причем абсолютно заслуженные. Большая группа игроков была в сборных, кто остался, работал здесь. Сборники вернулись, все без серьёзных повреждений. Каких-то глобальных новостей по травмированным игрокам пока нет. Нам сообщить пока нечего», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.