Табарес покинул пост главного тренера сборной Уругвая, он руководил командой 15 лет

Пресс-служба сборной Уругвая сообщила об уходе с поста главного тренера команды Оскара Табареса. 74-летний специалист в последние годы был символом команды. Он руководил сборной Уругвая с 2006 года. В последние годы специалист испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. Действиями команды он руководил, сидя в кресле. Табарес не мог самостоятельно подняться.
Табарес был уволен на фоне неудачных результатов сборной Уругвая. Уругвайцы рискуют не отобраться на чемпионат мира 2022 года. Команда занимает в турнирной таблице квалификации лишь 7-е место, набрав 16 очков в 14 турах. В Южной Америке 10 сборных разыгрывают четыре прямые путёвки на турнир. Кроме того, команда, которая займёт 5-е место, сыграет в межконтинентальных стыках.
Две путёвки уже гарантировали себе сборные Бразилии и Аргентины. Уругвай от 4-го места в турнирной таблице отделяет одно очко, сейчас его занимает команда Колумбии. Примечательно, что уругвайцы в квалификации ЧМ-2022 проиграли четыре последних матча с общим счётом 1:11.
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