Спортивный директор «Аталанты» высказался о будущем Алексея Миранчука
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Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори выступил с заявлением о будущем российского полузащитника итальянского клуба и сборной России Алексея Миранчука.
«Миранчука отправляют в другие команды Серии А, но мы пока ни с кем не разговаривали. Клуб верит в этого игрока, который обладает важными качествами. Его время скоро придёт, мы уверены в этом, потому что он серьёзный профессионал и важный футболист», — приводит слова Сартори ITASportPress.
Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Новость по темеСпортивный директор «Аталанты»: время Миранчука скоро придёт
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