Суарес обратился к Табаресу, который покинул сборную Уругвая после 15 лет работы

Нападающий Луис Суарес посвятил трогательный пост Оскару Табаресу, который покинул должность главного тренера сборной Уругвая.

«Сегодня я хочу сказать спасибо и выразить благодарность тренеру, который был для меня всем. Спасибо, учитель, за то, что осуществили мечту о возможности выступать за сборную, которую я так люблю. Спасибо за то, что всегда доверяли мне, и когда у меня ничего не получалось, вы научили меня не прекращать бороться за что-то что я так сильно хотел. Спасибо за то, что научили меня тому, что критика делает сильнее, и поддерживали меня во все плохие моменты, которые я пережил. Спасибо за то, что заставляете каждого игрока, который видит национальную команду, понять ценность ношения футболки сборной. Спасибо за то, что заставили меня прожить незабываемые моменты, такие как быть полуфиналистом чемпионата мира и чемпионом Америки, что является величайшей гордостью, которую можно испытывать.

Я мог бы продолжать благодарить вас за многие другие вещи, не только вас, учитель, но и весь ваш тренерский штаб, который для меня как семья. Профе Эррера, Селсу и Марио, вечное спасибо вам за то, что вы научили меня совершенствоваться каждый раз, когда я видел вас, потому что всегда есть что улучшить. Это не прощание, это просто благодарность за все, что вы дали нашему футболу», — написал Суарес в своём «инстаграме».

Табарес возглавлял сборную Уругвая с 2016 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки и дошла до полуфинала чемпионата мира.