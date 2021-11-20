«Крылья Советов» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Крылья Советов» — «Урал». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Урал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).



«Крылья Советов» набрали 22 очка в 14 матчах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (11) располагается на 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).