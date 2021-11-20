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Илья Кухарчук: я нужен сборной России. Может, волей-неволей меня заметят

Илья Кухарчук: я нужен сборной России. Может, волей-неволей меня заметят
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о своих шансах попасть в сборную России.

«Дзюба – отличный футболист, я играл против него! Нужен он сборной России или нет – пусть решает главный тренер. Я пока не работаю экспертом и не сижу на «Матч ТВ». Я нужен национальной команде. (Смеётся)

Если отталкиваться от того, какое место мы занимаем в турнирной таблице, наверное, я не приблизился к сборной России. Результаты команды тоже влияют на попадание в состав национальной команды. Считаю, на моей позиции нужно не только забивать, но и отдавать голевые передачи. Может быть, волей-неволей меня заметят», — цитирует Кухарчука «РБ-Спорт».

Илья Кухарчук – воспитанник костромской школы «Спартак». В 13 лет уехал в Ярославль, где занимался в футбольной школе «Шинника». После чего перешёл в казанский «Рубин», затем отправился в Махачкалу играть за «Анжи». Также в карьере футболиста были «Урал», «Спартак-Нальчик», «Шинник», «Волга», «Енисей», «Балтика» и «Тамбов». Последним клубом Кухарчука до «Химок» была «Томь». В нынешнем сезоне Кухарчук провёл 13 матчей и забил три гола.

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