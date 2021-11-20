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«Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд». Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Робертом Джонсоном. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Саймон Бэк. Резервный рефери — Джереми Симпсон.

«Брентфорд» набрал 12 очков в 11 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (5) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси» (26).

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