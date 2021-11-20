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«Крылья Советов» и «Урал» сыграли вничью в РПЛ

«Крылья Советов» и «Урал» сыграли вничью в РПЛ
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Сегодня, 20 ноября, состоялся матч «Крылья Советов» — «Урал». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Она завершилась ничейным исходом — 1:1.

На 59-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский сделал навес в чужую штрафную площадь, а защитник гостей Артём Мамин срезал мяч в собственные ворота. Но на 90-й минуте полузащитник «Урала» Юрий Железнов сравнял счёт.

«Крылья Советов» набрали 23 очка в 15 матчах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (12) располагается на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). В качестве резервного рефери выступила Анастасия Пустовойтова (Москва).

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
20 ноября 2021, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Мамин – 59' (автогол)   1:1 Железнов – 90'
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