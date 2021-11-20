«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: Кинг вывел хозяев вперёд

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Викаридж Роуд» в Уотфорде проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».



Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий хозяев Джошуа Кинг, ему ассистировал Эммануэль Деннис.

Гол Кинга:

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Ранее на 7-й минуте судья Джонатан Мосс поставил пенальти в ворота «красных дьяволов». К точке подошёл нападающий Исмаила Сарр, который не смог переиграть Давида де Хеа, но на добивании сыграл защитник хозяев Кико Фемения.



После просмотра момента с добиванием мяча в ворота «Манчестер Юнайтед» на VAR, арбитр заставил «Уотфорд» перебить пенальти. Сарр во второй раз решился подойти к одиннадцатиметровой отметке, но де Хеа снова парировал удар форварда.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогают ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (10) — на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.