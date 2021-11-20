И. Федотов: если судья дал жёлтую Умярову – должен был назначать пенальти «Краснодару»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел в первом тайме матча 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак». Споры вызвало решение судьи не назначать опасный штрафной в ворота «Краснодара» после падения Джордана Ларссона.
Если судья дал жёлтую карточку Умярову за игру рукой, то должен был назначать пенальти в ворота «Краснодара» за действия Черникова. На деле же он ошибся с Умяровым – там он играл плечом, как и Черников.
Арбитр плывет, не видит очевидных нарушений игроков «Краснодара». На 31-й минуте он не назначил убойный штрафной за фол на Ларссоне – его сбили. Это именно штрафной, так как игрок «Краснодара» пробил по той ноге нападающего, что была за штрафной площадью. Если бы обе ноги были в штрафной, то VAR бы вмешался и был бы 11-метровый. Но в итоге это просто пропуск фола», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 20 ноября 2021
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