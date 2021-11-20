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«Бёрнли» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в матче АПЛ, команды забили 6 мячей

«Бёрнли» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в матче АПЛ, команды забили 6 мячей
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Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимала «Кристал Пэлас». Команды сыграли вничью – 3:3.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился нападающий гостей Кристиан Бентеке, ему ассистировал Йоаким Андерсен.

На 19-й минуте защитник «Бёрнли» Бен Ми после ассиста Эшли Вествуда сравнял счёт. Через восемь минут форвард хозяев Крис Вуд забил гол, результативную передачу отдал Джеймс Тарковски.

На 36-й минуте Бентеке после паса Конора Галлахера оформил дубль. На 42-й минуте результативный удар нанёс защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи.

На 49-й минуте нападающий «Бёрнли» Максвелл Корне забил гол, передачу на форварда отдал Тарковски.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогали ему ассистенты Дэниел Робатан и Дерек Итон. Резервный рефери — Дэвид Уэбб.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
20 ноября 2021, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
3 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Бентеке – 8'   1:1 Ми – 19'   2:1 Вуд – 27'   2:2 Бентеке – 36'   2:3 Гехи – 42'   3:3 Корне – 49'
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