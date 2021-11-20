«Бёрнли» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в матче АПЛ, команды забили 6 мячей

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимала «Кристал Пэлас». Команды сыграли вничью – 3:3.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился нападающий гостей Кристиан Бентеке, ему ассистировал Йоаким Андерсен.



На 19-й минуте защитник «Бёрнли» Бен Ми после ассиста Эшли Вествуда сравнял счёт. Через восемь минут форвард хозяев Крис Вуд забил гол, результативную передачу отдал Джеймс Тарковски.



На 36-й минуте Бентеке после паса Конора Галлахера оформил дубль. На 42-й минуте результативный удар нанёс защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи.



На 49-й минуте нападающий «Бёрнли» Максвелл Корне забил гол, передачу на форварда отдал Тарковски.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогали ему ассистенты Дэниел Робатан и Дерек Итон. Резервный рефери — Дэвид Уэбб.