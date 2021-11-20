«Вулверхэмптон» с минимальным счётом обыграл «Вест Хэм»

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 58-й минуте отличился нападающий «волков» Рауль Хименес, ему ассистировал Даниэл Каштелу.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогали ему ассистенты Даррен Кэнн и Марк Скоулз. Резервный рефери — Гэвин Уорд.



«Вест Хэм Юнайтед» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (19) — на 6-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 11 встречах набравший 29 очков.