Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершит игровую карьеру из-за проблем с сердцем

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершит карьеру игрока, сообщает в «Твиттере» журналист Жерар Ромеро.
По информации источника, на следующий неделе футболист на пресс-конференции объявит о своём решении. Причиной ухода Агуэро из футбола являются проблемы с сердцем.
Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.
Аргентинец перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».
- 20 ноября 2021
-
20:48
-
20:30
-
20:30
-
20:23
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
20:02
-
19:59
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:45
-
19:40
-
19:26
-
19:23
-
19:14
-
19:11
-
19:08
-
19:07
-
19:03
-
18:55
-
18:53
-
18:51
-
18:33
-
18:30
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
17:59
-
17:59
-
17:42
-
17:36
-
17:32