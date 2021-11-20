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«Спартак» уступил «Краснодару», безвыигрышная серия москвичей составляет пять матчей

«Спартак» уступил «Краснодару», безвыигрышная серия москвичей составляет пять матчей
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В Краснодаре завершился матч 15-го тура РПЛ. «Краснодар» на одноимённом стадионе принимал «Спартак». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте. Эдуард Сперцян ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где находился Джон Кордоба, который отправил мяч в сетку. Москвичи отыгрались в компенсированное время первого тайма. Они заработали пенальти. Александр Соболев с первой попытки не смог переиграть Матвея Сафонова, но кто-то из краснодарцев раньше времени вбежал в штрафную. В итоге арбитр попросил Соболева перебить 11-метровый. Со второй попытки он переиграл Сафонова.

На 60-й минуте «Краснодар» вновь вышел вперёд. Южане заработали пенальти, Айртон в своей штрафной прихватил руками Алексея Ионова. 11-метровый удар реализовал Гжегож Крыховяк. В концовке «Спартак» владел серьёзным преимуществом, но не смог отыграться.

«Краснодар» набрал 24 очка в 15 матчах и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (19) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33). Отметим, что «Спартак» не побеждает уже в пяти последних матчах в РПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
20 ноября 2021, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Кордоба – 16'   1:1 Соболев – 45+4' (пен)   2:1 Крыховяк – 61' (пен)
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