Гильерме пропускал чудо-гол и объяснялся с фанатами. Главные фото поражения «Локомотива»

20 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» потерпел поражение от «Ахмата». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Андрея Талалаева.

Железнодорожники заканчивали матч вдесятером после удаления Мурило в первом тайме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановным.

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник после игры сообщил, что клуб подаст протест по поводу судейства.



«Безобразное судейство. Будем подавчать протест», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.