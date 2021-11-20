Гильерме пропускал чудо-гол и объяснялся с фанатами. Главные фото поражения «Локомотива»
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20 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» потерпел поражение от «Ахмата». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Андрея Талалаева.
Железнодорожники заканчивали матч вдесятером после удаления Мурило в первом тайме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановным.
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник после игры сообщил, что клуб подаст протест по поводу судейства.
«Безобразное судейство. Будем подавчать протест», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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