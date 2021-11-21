«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Манчестер Сити» — «Эвертон». Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Эвертон».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Гарри Леннард. Резервный рефери — Крейг Поусон.
«Манчестер Сити» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (15) — на 11-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший в 12 встречах 29 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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