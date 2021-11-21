Макгрегор — об увольнении Сульшера из «Манчестер Юнайтед»: хочу сказать спасибо легенде

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор высказался об увольнении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.
«Хочу сказать большое спасибо живой легенде – Уле-Гуннару Сульшеру! Уле, вы вечны, сэр! Икона! Вдохновитель! Герой! Легенда! Спасибо, Уле», — написал в «Твиттере» Макгрегор.
Напомним, Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.
«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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