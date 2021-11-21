Болельщики «Арсенала» покинули трибуну во время матча с «Динамо»
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Фанаты «Арсенала» по ходу первого тайма матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» покинули трибуну. Начало встречи сложилось для туляков крайне неудачно. В первые полчаса встречи они пропустили четыре мяча.
Уже на 15-й минуте Себастьян Шиманьски вывел свою команду вперёд. Вскоре Фабиан Бальбуэна удвоил преимущество своей команды, а затем дубль оформил Вячеслав Грулёв. После такого начала фанаты гостей ушли с трибуны.
«Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 14 турах. В случае победы москвичи могут подняться на 2-е место. «Арсенал» находится лишь на 14-м месте, набрав 13 очков. Столько же очков у «Химок», находящихся на 15-м месте в зоне вылета.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Арсенал».
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- 21 ноября 2021
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