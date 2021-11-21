Роналду недоволен некоторыми игроками «Манчестер Юнайтед» из-за их низкой самоотдачи

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен самоотдачей некоторых игроков клуба, сообщает The Telegraph.
По информации источника, Роналду и Эдинсон Кавани стали примером для многих футболистов «красных дьяволов». Некоторые из них считают, что от игры рядом с Роналду и Кавани они получили больше, чем от тренировок Сульшера.
Однако португалец полагает, что некоторые игроки хотят многого добиться, не прикладывая к этому должных усилий. Кроме того, форвард недоволен падением стандартов клуба с момента его первого пребывания в «Манчестер Юнайтед».
Сегодня, 21 ноября, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку. «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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- 21 ноября 2021
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