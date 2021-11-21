«Манчестер Юнайтед» подставил Сульшера. Криштиану оказался Больше-Чем-Тренер

Худшее, что случилось с Уле-Гуннаром Сульшером — свист от болельщиков «Манчестер Юнайтед». Это трагедия и для него, и для самих фанатов (да и вообще всех, кто переживает за «МЮ»). Болельщики попали в типичную «ловушку легенды». Когда команду тренирует бывший игрок и его сильно уважают и в него верят, но с результатами беда. Это разрывает болельщику сердце.

Сульшер точно не заслужил ненависть. И Бруну Фернандеш после позорной игры с «Уотфордом» правильно показывал выездному сектору: это вина не только тренера, но и всех игроков. В этот момент Уле как раз вышел к болельщикам, чтобы поблагодарить за поддержку команды. Он всегда это делал — после любого матча.

Любому, кто переживает за «Юнайтед», было тяжело смотреть не только на игру в последних матчах. Видеть исключительно печальное лицо Сульшера — тоже не доставляло положительных эмоций. В прежние тяжёлые периоды Уле всё-таки выглядел как человек, который видит проблемы и понимает, как их решить. Или как минимум готов побороться. Теперь он будто осознал, что мчится в пропасть и слишком любит клуб и ценит всё сделанное, чтобы просто уйти.

Вообще-то в два последние сезона «МЮ» был третьим и вторым, добирался до финала Лиги Европы. Тренеру будто бы не хватало нескольких последних деталей и пары важных решений, чтобы всё-таки взять трофей. Было много плохих матчей и вопросов к Сульшеру. Но его команда была куда более стабильна, чем при любом другом тренере после сэра Алекса Фергюсона. Уле вернул в клуб атмосферу, ценности и даже повлиял на адекватность трансферной политики.

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Но случилось возвращение Криштиану Роналду. Причём на финише трансферного окна. В матче с «Лидсом» (5:1) в первом туре мы увидели, во что хотел играть Сульшер. Нашлось место, чтобы скрыть минусы Погба и максимально выкрутить его сильные качества. Бруну вёл команду. Гринвуд, казалось, будет учиться у Кавани и вырастет в топ-форварда.

Роналду поставил под сомнение всё. Трансфер Санчо, за которого боролись два сезона. Роль Кавани, прогресс Лингарда, Гринвуда. Появились вопросы к стилю — «МЮ» Сульшера умел использовать слабости средних команд и был готов подстраиваться и ловить ошибки топов. Именно тренерскими были победы над «Ман Сити», «ПСЖ». Причём Роналду не приходил в клуб с задачей сровнять с землёй всё, что создано.

Сама идея поступательного развития чужда Криштиану, он сразу заявил об амбициях сражаться за титулы. Зачем ещё ему возвращаться в «Юнайтед», если не ради последнего танца? А то и парочки. Роналду — один из лучших футболистов в истории. Но это не тот парень из команды Мстителей, что выигрывала чемпионат Англии и Лигу чемпионов — 2008. Роналду — супермен. Со всеми последствиями.

И «МЮ» вроде бы не мог упустить его. Потому что в Манчестере его считают своим, а он всегда хорошо отзывался о бывшем клубе. Роналду явно форсировал своё возвращение в Манчестер через слухи про «Сити». Злая ирония в том, что в этом переходе активно участвовал сэр Алекс. Сульшер же хоть и приветствовал камбэк легенды №7, осознавал: теперь ему выбирать состав из 10 футболистов.

И главная беда, что в клубе не нашлось человека, который задал бы простой вопрос: как впишется Роналду в то, что мы здесь создаём последние пару лет?

Маурисио Почеттино Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Или задумался бы месяцами ранее: а не приобрести ли нам Роналду и отпустить Кавани, а не подписывать с ним новый контракт? Раз у Криштиану не всё ладно в Турине. А может, даже ещё раньше: Маурисио Почеттино освободился из «Тоттенхэма» — пора действовать?

Ощущение, что в таком большом клубе, как «Манчестер Юнайтед», все важные люди чаще смотрят в финансовые отчёты и рекламные контракты, а не на поле. Интерес просыпается только после новостей про 1:4 от «Уотфорда» или когда фанаты заблокируют стадион в знак протеста против семейства Глейзеров.

Оставить команду с Майклом Кэрриком в роли «и. о.» можно было и после манчестерского дерби. Чтобы у него во время паузы на сборные был шанс перезагрузить раздевалку в плане эмоций. А теперь, как пишут британские медиа, Глейзеры чуть ли не весь состав правления отправляют к Зинедину Зидану, чтобы уговорить его возглавить команду.

Потому что сейчас Зидан — самый мощный тренер из свободных. И, кажется, единственный, кто способен решить «Ребус Криштиану». Хотя Sky Sports сообщает, что Криштиану лоббирует Луиса Энрике, который тренирует сборную Испании.

Действительно, не очень понятно, как с этим составом может справиться хоть Брендан Роджерс, настроивший симпатичный «Лестер», хоть Эрик тен Хаг, чей «Аякс» забивает по 2,7 гола за игру. Любой тренер с философией — это снова игра вдолгую. И новый трёхлетний план, который нужно принять.



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Когда в 2003 году Фергюсон решил продать суперзвезду Дэвида Бекхэма в «Реал» или в 2005-м почти выгнал лидера и капитана Роя Кина, он действовал из принципа «Никто не может быть важнее клуба». В «Манчестер Юнайтед» последних лет слишком многое — важнее.