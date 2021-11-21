Роналду хочет видеть Луиса Энрике на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет видеть наставника сборной Испании Луиса Энрике на тренерском мостике «красных дьяволов», информирует Sky Sports.

Согласно сведениям источника, руководство «Манчестер Юнайтед» прислушается к мнению португальца и рассмотрит кандидатуру Луиса Энрике. Роналду считает, что испанский специалист поможет «красным дьяволам» конкурировать с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Челси».

Напомним, сегодня с поста наставника «Манчестер Юнайтед» был уволен Уле-Гуннар Сульшер, который возглавил команду в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» (4:1):

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