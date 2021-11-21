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Роналду хочет видеть Луиса Энрике на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед»

Роналду хочет видеть Луиса Энрике на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет видеть наставника сборной Испании Луиса Энрике на тренерском мостике «красных дьяволов», информирует Sky Sports.

Согласно сведениям источника, руководство «Манчестер Юнайтед» прислушается к мнению португальца и рассмотрит кандидатуру Луиса Энрике. Роналду считает, что испанский специалист поможет «красным дьяволам» конкурировать с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Челси».

Напомним, сегодня с поста наставника «Манчестер Юнайтед» был уволен Уле-Гуннар Сульшер, который возглавил команду в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» (4:1):

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