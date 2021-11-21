Точилин: кто мог бы сменить Карпина? Могу предложить свою кандидатуру

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мыслями о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он может покинуть национальную команду.



«Если он действительно примет такое решение, то надо назначить другого тренера, который будет готов в это ввязаться. Больше ничего не сделать.



Кто мог бы сменить Карпина? Могу предложить свою кандидатуру (смеётся). РФС разберётся, но, думаю, Карпин должен довести до конца. Да, человек в раздумьях, так как последний матч действительно разочаровал. Но это всё же просто эмоции. Он же не просто так сказал, что ему нужно время для отдыха. После жеребьёвки у него появится больше понимания, что делать дальше, и из этого и будет исходить», — цитирует Точилина RT.



Напомним, после поражения в матче с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться главным тренером сборной России перед стыковыми матчами отбора на ЧМ-2022.