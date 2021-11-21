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«Спартак-2» обыграл в гостях «Аланию», хозяева пробили три пенальти

«Спартак-2» обыграл в гостях «Аланию», хозяева пробили три пенальти
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В Грозном на стадионе им. Султана Билимханова завершился матч 24-го тура ФНЛ. «Алания» принимала «Спартак-2». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Уже на 10-й минуте хозяева заработали пенальти, но его не реализовал Батраз Хадарцев, не сумевший переиграть голкипера. А на 18-й минуте Константин Шильцов вывел «Спартак-2» вперёд.

Впрочем, на 32-й минуте «Алания» вновь получила право на 11-метровый удар. На этот раз Хадарцев свой шанс использовал. На перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу гостей. На 41-й минуте отличился Степан Мельников. Он же оформил дубль в начале второго тайма.

На 64-й минуте «Алания» осталась в меньшинстве после удаления Ислама Машукова. Но хозяева едва не спасли матч. На 77-й минуте Батраз Гурциев реализовал пенальти, а уже в компенсированное время гости вынесли мяч из пустых ворот.

«Алания» с 40 очками занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2» набрал 30 очков и поднялся на 12-е место.

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 3
Спартак-2
Москва
0:1 Шильцов – 18'   1:1 Хадарцев – 32' (пен)   1:2 Мельников – 41'   1:3 Мельников – 47'   2:3 Гурциев – 77' (пен)
Удаления: Машуков – 64' / нет
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