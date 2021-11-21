«Спартак-2» обыграл в гостях «Аланию», хозяева пробили три пенальти

В Грозном на стадионе им. Султана Билимханова завершился матч 24-го тура ФНЛ. «Алания» принимала «Спартак-2». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.
Уже на 10-й минуте хозяева заработали пенальти, но его не реализовал Батраз Хадарцев, не сумевший переиграть голкипера. А на 18-й минуте Константин Шильцов вывел «Спартак-2» вперёд.
Впрочем, на 32-й минуте «Алания» вновь получила право на 11-метровый удар. На этот раз Хадарцев свой шанс использовал. На перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу гостей. На 41-й минуте отличился Степан Мельников. Он же оформил дубль в начале второго тайма.
На 64-й минуте «Алания» осталась в меньшинстве после удаления Ислама Машукова. Но хозяева едва не спасли матч. На 77-й минуте Батраз Гурциев реализовал пенальти, а уже в компенсированное время гости вынесли мяч из пустых ворот.
«Алания» с 40 очками занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2» набрал 30 очков и поднялся на 12-е место.
- 21 ноября 2021
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