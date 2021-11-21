«Гранада» — «Реал»: Менди довёл счёт до разгромного

Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде проходит матч 14-го тура испанской Примеры «Гранада» — «Реал».



На 76-й минуте защитник мадридской команды Ферлан Менди отправил мяч в ворота «Гранады», голевую передачу оформил Каземиро.

Гол Менди:

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Ранее на 19-й минуте отличился Марко Асенсио, ему ассистировал Тони Кроос. На 25-й минуте гол забил защитник «сливочных» Начо, результативную передачу отдал Кроос.



На 34-й минуте результативный удар нанёс нападающий «Гранады» Луис Суарес, ассист сделал Максим Гоналон. На 56-й минуте забил форвард «Реала» Винисиус Жуниор, голевой пас отдал Лука Модрич.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогают ассистенты Мигель Мартинес Мунуэра и Айтор Вильяте Мартинес. Резервный рефери — Хорхе Таррага.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Реал».



Мадридский «Реал» набрал 27 очков в 12 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Гранада» (11) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Севилья», набравшая 28 очков в 13 встречах. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».