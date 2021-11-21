Воронин: Агаларов в «Динамо»? Не сужу игроков по маленькому отрезку

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением о слухах, согласно которым лучший бомбардир РПЛ форвард «Уфы» Гамид Агаларов может перебраться в столичный клуб.



«Россия и Украина не могут попасть друг на друга в стыках, так что смысл об этом говорить. Только в плей-офф турниров можем. Если будет, то будем разговаривать. Я к сборной России не имею никакого отношения.



Рад, что Тюкавин забил Испании. У него всё впереди, в первую сборную его уже вызывали. Все идёт так, как надо. Грулёв и сборная? Много кто забивает. Дзюба тоже вчера три забил. Если будет заслуживать Грулёв, он там будет. Карпину нужны сильные игроки.



Агаларов и «Динамо»? Он лучший бомбардир только на данный момент. А в том году сколько он забил, давайте посмотрим? Поменьше. Посмотрим, что дальше будет. Не сужу игроков по маленькому отрезку. Молодец, забивает, перспективный футболист, тащит команду. Посмотрим, как дальше будет», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.