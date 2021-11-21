Карпин сообщил, что будет тренировать сборную России в стыковых матчах
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что останется на своём посту в национальной команде.
«Вопрос закрыт, он решён положительно. Всё окей, готовимся к стыкам. Думаю, что смогу подготовить команду психологически», — сказал Карпин в эфире YouTube-проекта «Коммент.Шоу».
Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Сборная России занимала первое место в группе вплоть до последнего матча, однако уступила его Хорватии по итогам личной встречи.
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