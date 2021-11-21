«Рубин» обыграл «Сочи» на выезде в матче с двумя удалениями
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«Рубин» одержал победу над «Сочи» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 27-й минуте после навеса с углового Родригао головой вколотил мяч в сетку с линии вратарской. Через четыре минуты «Рубин» отыгрался: Оливер Абильгор с линии штрафной отправил мяч в дальний нижний угол.
В середине второго тайма команды остались в меньшинстве: арбитр удалил Абильгора и защитника «Сочи» Игоря Юрганова.
На 81-й минуте Андерс Дрейер вошёл в штрафную и со средней дистанции зарядил под перекладину. Этот мяч закрепил победу казанцев.
«Рубин» набрал 22 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» (27) идёт на третьей позиции.
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