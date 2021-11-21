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«Рубин» обыграл «Сочи» на выезде в матче с двумя удалениями

«Рубин» обыграл «Сочи» на выезде в матче с двумя удалениями
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«Рубин» одержал победу над «Сочи» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 27-й минуте после навеса с углового Родригао головой вколотил мяч в сетку с линии вратарской. Через четыре минуты «Рубин» отыгрался: Оливер Абильгор с линии штрафной отправил мяч в дальний нижний угол.

В середине второго тайма команды остались в меньшинстве: арбитр удалил Абильгора и защитника «Сочи» Игоря Юрганова.

На 81-й минуте Андерс Дрейер вошёл в штрафную и со средней дистанции зарядил под перекладину. Этот мяч закрепил победу казанцев.

«Рубин» набрал 22 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» (27) идёт на третьей позиции.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Родригао – 27'   1:1 Абильгор – 31'   1:2 Дрейер – 81'
Удаления: Юрганов – 59' / Абильгор – 61'
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