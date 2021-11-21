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Ричардс: не понимаю, почему «Манчестер Юнайтед» раньше не подписал Конте

Ричардс: не понимаю, почему «Манчестер Юнайтед» раньше не подписал Конте
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Бывший футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс считает, что наставник «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте должен был возглавить «Манчестер Юнайтед» и сменить на посту главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

«Антонио Конте — серийный победитель. Мы всё время говорим о ценностях «Манчестер Юнайтед», но забудьте о них хотя бы на минуту. Речь идёт о победах.

У вас есть Роналду, Погба, Фернандеш, Санчо и другие игроки. Кто-то должен дать результат, Уле не смог извлечь максимум из этих футболистов.

Конте доказал свою состоятельность. Сейчас он — тренер «Тоттенхэма», но у «Манчестер Юнайтед» ранее была возможность его заполучить. Не понимаю, почему они этого не сделали», — цитирует Ричардса The Sun со ссылкой на Sky Sports.

Сегодня, 21 ноября, Сульшер был отправлен в отставку с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». 2 ноября «Тоттенхэм» объявил о назначении Конте на пост главного тренера команды.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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