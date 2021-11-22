Лучший бомбардир «Наполи» пропустит матч со «Спартаком» из-за множественных переломов лица

Нападающий «Наполи» Виктор Осихмен получил множественные переломы лица во время матча с «Интером» (2:3) в 13-м туре Серии А.

Лучший бомбардир неаполитанского клуба столкнулся головами с защитником Миланом Шкриньяром, после чего покинул поле. По первоначальным данным, Осимхен может выбыть из строя как минимум на месяц.

Напомним, в ближайший четверг, 24 ноября, «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. На данный момент клуб из Италии возглавляет группу C с семью очками. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.

В Серии А «Наполи» вчера потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда идёт на первом месте с 32 очками.