Ребров обратился к болельщикам «Спартака» после баннера в его честь на игре в Краснодаре

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров обратился к болельщикам после баннера в его честь на игре с «Краснодаром» (1:2).
Фанаты вывесили плакат с надписью «Спасибо, Тёма». Напомним, 8 ноября голкипер объявил о завершении футбольной карьеры, после чего перешёл на должность технического координатора красно-белых.
«Тяжело подбирать слова. Увидев вчера на трибунах баннер, не сразу понял, что это для меня.
За время моей карьеры было много всего: радости и разочарования, победы и поражения. Но я всегда знал, для чего должен идти вперёд и какой цели добиваться. Поверьте, в любом качестве в клубе буду продолжать максимально делать всё во благо «Спартака» и его болельщиков», — написал Ребров в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Артёма Реброва.
- 22 ноября 2021
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