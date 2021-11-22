Ребров обратился к болельщикам «Спартака» после баннера в его честь на игре в Краснодаре

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров обратился к болельщикам после баннера в его честь на игре с «Краснодаром» (1:2).

Фанаты вывесили плакат с надписью «Спасибо, Тёма». Напомним, 8 ноября голкипер объявил о завершении футбольной карьеры, после чего перешёл на должность технического координатора красно-белых.

«Тяжело подбирать слова. Увидев вчера на трибунах баннер, не сразу понял, что это для меня.

За время моей карьеры было много всего: радости и разочарования, победы и поражения. Но я всегда знал, для чего должен идти вперёд и какой цели добиваться. Поверьте, в любом качестве в клубе буду продолжать максимально делать всё во благо «Спартака» и его болельщиков», — написал Ребров в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Артёма Реброва.