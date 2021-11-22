Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дрогба: если Салах продолжит так играть, то побьёт все мои рекорды. Хочется плакать!

Дрогба: если Салах продолжит так играть, то побьёт все мои рекорды. Хочется плакать!
Комментарии

Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба поделился мнением об игре египетского форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Если он продолжит так играть, то побьёт все мои рекорды. Хочется плакать!» — приводит слова Дрогба Liverpool Echo со ссылкой на Mehwar TV.

В октябре Салах стал лучшим африканским бомбардиром в истории английской Премьер-лиги. Мохамед побил рекорд Дрогба, который за 254 матча забил 104 мяча. Чтобы превзойти эту отметку, Мохамеду потребовалось провести 167 матчей в АПЛ. На данный момент на счету египтянина 107 голов в 169 встречах.

Дрогба остаётся лучшим африканским бомбардиром в истории Лиги чемпионов (44 гола). Салах отстаёт на 11 мячей.

Видео гола Салаха в матче с «Арсеналом»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Мохамед Салах стал лучшим игроком месяца в АПЛ. За это ему дали новую карточку в FIFA 22
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021