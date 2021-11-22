Дрогба: если Салах продолжит так играть, то побьёт все мои рекорды. Хочется плакать!

Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба поделился мнением об игре египетского форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
«Если он продолжит так играть, то побьёт все мои рекорды. Хочется плакать!» — приводит слова Дрогба Liverpool Echo со ссылкой на Mehwar TV.
В октябре Салах стал лучшим африканским бомбардиром в истории английской Премьер-лиги. Мохамед побил рекорд Дрогба, который за 254 матча забил 104 мяча. Чтобы превзойти эту отметку, Мохамеду потребовалось провести 167 матчей в АПЛ. На данный момент на счету египтянина 107 голов в 169 встречах.
Дрогба остаётся лучшим африканским бомбардиром в истории Лиги чемпионов (44 гола). Салах отстаёт на 11 мячей.
Видео гола Салаха в матче с «Арсеналом»
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