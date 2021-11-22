Матвей Сафонов назвал Икера Касильяса вратарём с идеальной карьерой

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос о том, чью вратарскую карьеру он считает идеальной, а также дал комментарий по поводу своего соотечественника Игоря Акинфеева.

«Икер Касильяс. Он практически всю жизнь отыграл в одном клубе и делал это вполне удачно. Наверное, это какой-то приближённый к идеалу пример, ведь его команда боролась не только за самые высокие места в стране, но и в мире.

Почему Акинфеев так долго держит высокий уровень? Я думаю, что его феномен в психологии. Мне вот 22, но у меня до сих пор есть проблема с психологией. Тяжело находить эмоции и желание тренироваться каждый день, каждый матч играть на максимум. Думаю, что именно из-за психологии и своей уверенности Игорь так долго находится на хорошем уровне», — сказал Матвей Сафонов на YouTube-канале сборной России по футболу.