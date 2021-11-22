Себастьян Шиманьски: первую половину сезона «Динамо» провело очень хорошо

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал победу в матче с «Арсеналом» (5:1) и подвёл итоги первой половины сезона.
«В моменте с первым забитым голом пришлось принимать решение быстро. Я увидел, что ближний угол открыт и пробил в него. Очень рад, что получилось забить.
Если выбирать лучшую атаку нашей команды в игре, то я бы взял первый и третий мячи. Первый, потому что мы тоже отрабатывали вариант с таким розыгрышем аута. А третий гол получился командным: все очень хорошо сыграли, Паршивлюк отлично забежал, отдал хорошую передачу и Грулёв забил – просто красавчик.
Хорошо, что мы с первых минут играли в свой футбол. Сразу показали, что играем дома. Если будем так же действовать в каждой игре, то будем быстро забивать голы и потом уверенно держать мяч.
Первую половину сезона мы провели очень хорошо, сейчас «Динамо» в первой тройке. Понятно, что в некоторых играх потеряли очки, но надо двигаться дальше и показывать такой футбол, как сегодня. Если так будем играть, всё будет ещё лучше», — приводит слова Шиманьски официальный сайт клуба.
- 22 ноября 2021
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