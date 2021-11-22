«Легенда клуба». Маркус Рашфорд опубликовал фото с Сульшером после отставки тренера «МЮ»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд отреагировал на известие об увольнении Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «красных дьяволов». Форвард опубликовал фото с норвежским специалистом в своём «твиттере» и написал: «Легенда клуба».
Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Видео гола Маркуса Рашфорда в матче с «Тоттенхэм Хотспур»
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