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Игрок «Лидса» стал участником ДТП с полицейской машиной перед домашним стадионом команды

Игрок «Лидса» стал участником ДТП с полицейской машиной перед домашним стадионом команды
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Защитник «Лидс Юнайтед» Чарли Крессвелл стал участником ДТП возле домашнего стадиона команды «Элланд Роуд» перед ответным матчем полуфинала плей-офф Чемпионшипа с «Норвичем», в результате которого сильно пострадал полицейский и был повреждён патрульный автомобиль. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, полиция в данный момент расследует обстоятельства столкновения его Land Rover с полицейским патрульным автомобилем Peugeot, когда игроки прибыли на стадион около 10 утра. Очевидцы видели 21-летнего защитника Крессвелла за рулем его автомобиля.

Также сообщается, что сильно повреждена патрульная машина. Одному из сотрудников полиции была оказана медицинская помощь в связи с незначительными травмами.

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа, в котором встречаются «Лидс» и «Норвич». На момент написания новости идёт 23-я минута, счёт 2:0 в пользу хозяев поля. Крессвелл начал игру на скамейке запасных. Первая встреча завершилась вничью — 0:0.

Англия - Чемпионшип . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
16 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
2-й тайм
4 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Груев – 7'     2:0 Пироэ – 20'     3:0 Рюттер – 40'     4:0 Саммервилл – 68'    
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