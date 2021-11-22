Эден Азар не примет участия в матче с «Шерифом» из-за гастроэнтерита

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар не полетит с командой в Тирасполь (Молдавия) на выездную игру с «Шерифом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. У футболиста диагностирован гастроэнтерит, сообщает журналист Карлос Родригез в своём «твиттере».
Игра между «Шерифом» и «Реалом» состоится в среду, 24 ноября, в 23:00 мск.
После перехода в «Реал» летом 2019 года Азар регулярно выбывает из строя по причине травм. Из-за повреждений бельгиец пропустил большое количество матчей. В нынешнем сезоне Эден провёл за «Королевский клуб» из Мадрида 10 матчей в Ла Лиге и отметился лишь одной результативной передачей.
Видео гола Бензема с передачи Азара в матче с «Алавесом».
Ранее сообщалось, что Азар может покинуть «Реал», чтобы вернуться в «Челси», за который выступал до перехода в мадридский клуб на протяжении семи сезонов.
- 22 ноября 2021
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