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Новый президент РПЛ рассказал о планах изменить лимит на легионеров

Новый президент РПЛ рассказал о планах изменить лимит на легионеров
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Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о планах по изменению действующего лимита на легионеров.

«Вопрос по лимиту острый и стоит давно. Он беспокоит клубы — и не напрасно. На сегодняшний момент у нас отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных игроков. Лимит должен измениться. Сейчас не можем говорить о полной отмене лимита, но нужна формула 10+15 или другая — обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена.

Проблем много, они очень разные. В первую очередь то, о чём я заявил в стратегии — мы хотим повысить конкурентноспособность Лиги. Она должна быть во многих отраслях. Связана она со способностью наших футболистов, клубов, выступлениями в еврокубках. Это основные вызовы», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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