Новый президент РПЛ рассказал о планах изменить лимит на легионеров

Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о планах по изменению действующего лимита на легионеров.
«Вопрос по лимиту острый и стоит давно. Он беспокоит клубы — и не напрасно. На сегодняшний момент у нас отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных игроков. Лимит должен измениться. Сейчас не можем говорить о полной отмене лимита, но нужна формула 10+15 или другая — обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена.
Проблем много, они очень разные. В первую очередь то, о чём я заявил в стратегии — мы хотим повысить конкурентноспособность Лиги. Она должна быть во многих отраслях. Связана она со способностью наших футболистов, клубов, выступлениями в еврокубках. Это основные вызовы», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 22 ноября 2021
-
18:24
-
18:16
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:03
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:49
-
17:33
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:22
-
17:16
-
16:57
-
16:40
-
16:20
-
16:17
-
16:10
-
15:59
-
15:43
-
15:34
-
15:30
-
15:17
-
15:05
-
14:48
-
14:40
-
14:38
-
14:33
-
14:25
-
14:13
-
14:12
-
14:08