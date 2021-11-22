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«Лион» наказан одним домашним матчем без зрителей, клуб ждут другие санкции

«Лион» наказан одним домашним матчем без зрителей, клуб ждут другие санкции
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«Лион» наказан одним домашним матчем без зрителей из-за инцидента, который произошёл во время игры команды с «Марселем» (0:0) в прошедшее воскресенье, 21 ноября.

Напомним, матч был прерван уже через две минуты после начала. Арбитр остановил игру из-за поведения болельщиков. Фанаты «Лиона» бросили в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета бутылку. Она попала в голову футболисту. Это произошло в тот момент, когда Пайет шёл подавать угловой. В итоге было принято решение не продолжать встречу.

При этом Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) только начала расследование в отношении «Лиона», решение об одном матче при пустых трибунах принято в качестве превентивной меры, сообщается на сайте организации. Скорее всего, «Лион» ждут более жёсткие санкции, которые будут объявлены 8 декабря.

«Лион» проведёт без зрителей матч с «Реймсом» 1 декабря.

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